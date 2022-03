Hans Klok neemt Oekraïense artiesten mee op tournee

Het gaat om het acrobatentrio Trio Three G. "Deze dames laten verbluffende handstand acrobatiek zien in een geraffineerde choreografie", aldus Klok. "De stijl past perfect bij mijn voorstelling." De Oekraïense artiesten gaan vanaf 30 april mee met zijn show en blijven tot en met het einde van de zomer.

Voor de acrobaten is ook een verblijf geregeld. "Ik reis met een circustent en daarbij worden comfortabele caravans geplaatst die van alle gemakken voorzien zijn. Het trio uit Oekraïne zal daar verblijven."

Klok heeft de extra act niet alleen maar gevraagd om een statement te maken. "Het nummer behoort tot de absolute wereldtop. Deze dames werken vanaf hun jeugd samen en hebben een act ontwikkeld waarmee ze in heel veel landen furore maken. De laatste tijd vooral in Duitsland. De tournee start op 30 april in Maastricht en gaat daarna door naar onder meer Eindhoven, Soest, Amsterdam en Rotterdam.