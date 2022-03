Na tellen 97 procent van de stemmen Leefbaar op een zetel verlies

Na het tellen van bijna 98 procent van de stemmen in Rotterdam lijkt het erop dat Leefbaar Rotterdam een zetel moet inleveren ten opzichte van vier jaar geleden. De partij staat nu op tien zetels. Eerdere tussenstanden wezen nog op elf zetels. Leefbaar blijft met het resultaat wel de grootste fractie in de Rotterdamse raad.

De VVD heeft zich genesteld op de tweede plek met zes zetels (+1), GroenLinks en D66 blijven onveranderd op vijf zetels uitkomen. De PvdA levert een zetel in en komt op vier zetels. DENK komt net als in 2018 op vier zetels uit. De Partij voor de Dieren wint een zetel en komt op twee. De SP en het CDA verliezen een zetel en houden er één over. 50Plus behoudt de ene zetel die het had.

Er zijn drie partijen nieuw in de raad. BIJ1 en Volt behalen beide twee zetels en Forum voor Democratie komt binnen met één zetel.

Het opkomstpercentage in Rotterdam bedroeg 38,9 procent. Daarmee behoorde de stad met Almere en Roosendaal tot de top 3 van gemeenten met de laagste opkomst.