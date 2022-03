Duitse parlement debatteert over algehele coronaverplichting

De Bondsdag is aan het debat begonnen over de vaccinatieplicht die bondskanselier Olaf Scholz en zijn gezondheidsminister Karl Lauterbach later dit jaar willen invoeren. Zij willen een algemene verplichting voor inwoners vanaf 18 jaar vanaf 1 oktober en rekenen op een meerderheid in de Duitse Tweede Kamer.

Maar die is volgens media niet zeker. Er wordt onder meer nog gedebatteerd over de vraag of de verplichting niet vanaf een hogere leeftijd moet gelden, bijvoorbeeld voor mensen vanaf 50 jaar. De regering stelt dat de algemene vaccinatieplicht zou helpen om te voorkomen dat het coronavirus in de herfst en de winter weer om zich heen grijpt.

Tegenstanders betwijfelen het nut van de inentingen. Ze wijzen op de schending van de grondrechten van de burgers. Het grondrecht op lichamelijke integriteit wordt met de vaccinatieplicht terzijde geschoven.

Voorwaarden

Voor mensen die aantoonbaar van het coronavirus zijn genezen, geldt de voorgenomen verplichting niet. De drie regeringspartijen, SPD, de Groenen en de FDP, hebben het wetsvoorstel voorbereid en alle volwassenen zouden dan in oktober drie vaccinaties moeten hebben gehad. De verplichting geldt ook voor buitenlanders die langer dan zes maanden in de Bondsrepubliek zijn. Wie niet aan de verplichting voldoet, kan een dwangsom tot 25.000 euro worden opgelegd en niet-gevaccineerden kan het worden verboden zich op bepaalde plaatsen te begeven.

In Berlijn overleggen Scholz en de deelstaatpremiers over coronamaatregelen. Het is een evaluatie van de toestand, met het oog op 20 maart, wanneer Duitsland van de meeste maatregelen af zou zijn. Dat is vorige maand al afgesproken, maar een aantal politici dringt nu toch aan op meer beperkingen dan voorzien vanaf zondag, omdat er zoveel besmettingen geteld zijn.