Economische gevolgen oorlog Oekraïne volgens DNB nog erg onzeker

De oorlog in Oekraïne kan de Nederlandse economie flink raken, maar hoe hard is volgens De Nederlandsche Bank (DNB) nog erg onzeker. Voorlopig worden de voorspellingen voor de economie nog niet veel naar beneden bijgesteld, al hebben deskundigen van de centrale bank al wel een veel somberder ‘zwaarweerscenario’ doorgerekend. DNB-president Klaas Knot houdt daarnaast nog altijd vast aan zijn eerdere verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) later dit jaar met een renteverhoging zal komen.

DNB denkt nu dat de economie dit jaar 3,5 procent groeit en volgend jaar 1,5 procent. Dat is voor beide jaren maar ietsje minder dan bij de vorige raming in december. Knot zei bij de presentie van het jaarverslag van DNB dat Nederland deze groei vooral dankt aan het sterke economische herstel van eind vorig jaar. Via een zogeheten overloopeffect werkt dat door in de cijfers voor dit jaar.

De economische gevolgen van de oorlog zijn nu het meeste voelbaar door de hogere energieprijzen en tarieven voor benzine en diesel aan de pomp. DNB denkt dat de inflatie dit jaar gemiddeld uit kan komen op bijna 7 procent. Net als eerder het Centraal Planbureau (CPB) waarschuwt Knot dat de overheid niet alle pijn als gevolg van de hogere prijzen zal kunnen compenseren.

ECB-rente

In het zwaarweerscenario is ook uitgerekend wat er zou gebeuren als de economische gevolgen van de oorlog dieper zijn en langer aanhouden. Dat zou neerkomen op een langere periode met hoge energieprijzen en onrust op de financiële markten. Dan zou de groei dit jaar uitkomen op 2,4 procent en op 0,5 procent volgend jaar. En dan zou de inflatie kunnen oplopen tot bijna 10 procent. Knot benadrukt dat het slechts om een scenario gaat, niet om een echte voorspelling. Over de waarschijnlijkheid van het scenario is volgens hem niks te zeggen.

Dat de DNB-baas nog steeds denkt dat de ECB later dit jaar de rente gaat verhogen, komt omdat hij en de andere ECB-beleidsmakers zich bij het rentebeleid in de eerste plaats moeten richten op prijsstabiliteit. Het beteugelen van de hoge inflatie zou daarom voorrang krijgen boven het op peil houden van de economische groei in de eurozone, en daarvoor is het verhogen van de rente een belangrijk instrument. Wel is alles erg onzeker. Knot hoopt dat de ECB in de zomer klaar is met het afbouwen van een opkoopprogramma van obligaties, waarmee de economie nu nog wordt gestimuleerd. Dan zou er bij de rentevergadering in september ook echt over een renteverhoging gesproken kunnen worden. Knot sluit ook twee renteverhogingen dit jaar niet uit.