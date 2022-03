Opkomstpercentage vooral in steden stuk lager dan vier jaar terug

Vooral in dichtbevolkte gemeenten en grote steden werd een stuk minder gestemd dan vier jaar geleden. In plattelandsgemeenten ging ongeveer hetzelfde aandeel kiezers naar de stembus. Dat blijkt uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP.

In de meest dichtbevolkte gemeenten lijkt het opkomstpercentage gemiddeld net boven de 45 procent uit te komen. Dat is fors lager dan tijdens de vorige raadsverkiezingen, toen gemiddeld 51 procent van de inwoners hier hun stem uitbracht. Onder meer in ‘zeer sterk verstedelijkte gemeenten’ als Rotterdam (opkomst van 38,9 procent), Tilburg (40 procent) en Schiedam (42,1 procent) stemden aanzienlijk minder mensen dan gemiddeld. Ook in Eindhoven en in Amsterdam wordt een relatief lage opkomst genoteerd, maar daar zijn de tellers nog niet helemaal klaar.

Ook in plattelandsgemeenten brachten minder kiezers hun stem uit dan in 2018. Wel ligt de opkomst hier een stuk hoger dan in steden. Gemiddeld ging hier zo’n 57 procent van de inwoners naar de stembus. Vier jaar terug was dit zo’n 58 procent. Waddeneiland Schiermonnikoog noteert met 80,2 procent de hoogste opkomst van het land, gevolgd door het Gelderse Rozendaal (80 procent).

Hoe dichtbevolkt een gemeente is berekent het CBS door te kijken naar het aantal adressen binnen één vierkante kilometer.