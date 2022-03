Kleinschalige uitvaart in trek na corona

Bureau Ipsos hield een representatief onderzoek onder ruim duizend 18-plussers, gehouden in opdracht van uitvaartverzekeraar Ardanta. De deelnemers antwoordden medio februari op 36 vragen.

Circa twee derde van de ondervraagden geeft volgens de onderzoekers de voorkeur aan een kleinschalige uitvaart met alleen directe naasten, eventueel gecombineerd met een aparte condoleancemogelijkheid of een livestream voor overige genodigden. Een livestream wordt sowieso door een grote groep gezien als een welkome vernieuwing. Slechts 16 procent wil het afscheid groots laten aanpakken.

Ook is er aardig wat belangstelling voor een plechtigheid in de openlucht in plaats van in een kerk of een rouwcentrum. Meer dan een derde heeft daar wel oren naar.