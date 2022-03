Grote schepen aan stekker voor groene energie in haven Rotterdam

In de Rotterdamse haven kunnen nu ook grote schepen als ze aan de kade liggen aan de stekker voor stroom die direct afkomstig is van naastgelegen windmolens. Donderdag is op de Landtong Rozenburg namelijk de grootste walstroominstallatie van Europa in gebruik genomen, waarmee draaiende vervuilende dieselgeneratoren daar voortaan verleden tijd kunnen zijn.