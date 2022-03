Op alle treinstations sinds donderdag een defibrillator te vinden

Door de plaatsing van een defibrillator op het station in Woerden is er sinds donderdag op elk treinstation in Nederland een automatische externe defibrillator (AED) te vinden. Er hangen nu 575 apparaten verspreid over vierhonderd stations in Nederland, laat de NS weten. Daarmee wordt de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen steeds groter.

Met de AED’s op alle stations is ook het landelijke netwerk van defibrillatoren uitgebreid. Op de helft van de stations dekken de apparaten een gebied af waar eerder nog geen AED in de buurt was. In totaal zullen er 715 van de apparaten op stations worden geplaatst.

De AED’s worden gebruikt voor het oproepsysteem HartslagNu. Mensen die een reanimatietraining hebben gevolgd, kunnen zich voor dat oproepsysteem aanmelden. Ze kunnen dan een oproep krijgen als via alarmnummer 112 een melding binnenkomt over een hartstilstand. Hoe eerder een begin wordt gemaakt met reanimeren, des te groter de overlevingskans. Bij voorkeur moet dat binnen zes minuten gebeuren.

‘Als Hartstichting zijn we zeer blij met de voortvarendheid waarmee de NS en ProRail de stations hebben voorzien van AED’s’, zegt directeur Hans Snijder. ‘Het is een belangrijke en onmisbare bijdrage voor een dekkend AED-netwerk, nu én in de toekomst.’