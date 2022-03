Belgische koning stelt gebouwen beschikbaar voor vluchtelingen

Koning Filip en koningin Mathilde van België gaan Oekraïense vluchtelingen opvangen. Drie gezinnen zullen worden ondergebracht in appartementen van de Koninklijke Schenking, de organisatie die staatseigendom ter beschikking stelt aan de koninklijke familie.

De gezinnen kunnen vanaf begin april in de woningen, die eerst nog moeten worden ingericht. ‘Het oorspronkelijke doel van deze accommodaties was om ze ter beschikking te stellen aan sociale instanties om mensen met een laag inkomen te huisvesten, een missie die goed aansluit bij wat we met de Koninklijke Schenking willen bereiken’, zegt Jan Smets, voorzitter van de Koninklijke Schenking, tegen Belgische media.

Filip heeft woensdag samen met premier Alexander De Croo een bezoek gebracht aan een registratiecentrum voor Oekraïense vluchtelingen in Brussel. De koning sprak daar onder meer met mensen die net waren geregistreerd.