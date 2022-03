Die Linke-voorman Oskar Lafontaine houdt er teleurgesteld mee op

Lafontaine had al enige tijd ruzie met de partij die een procedure was begonnen om hem eruit te zetten. In 2010 trad Lafontaine af als partijleider. Daarna hij richtte zich steeds meer op de politiek ‘thuis’ in Saarland.

In zijn carrière van vijftig jaar deed hij volgens Duitse media zo ongeveer alles wat je maar kunt doen in de politiek. Hij was burgemeester (van Saarbrücken) partijvoorzitter, premier (van de deelstaat Saarland), kandidaat voor het bondskanselierschap voor de SPD, minister van Financiën en fractievoorzitter in de Bondsdag.

Lafontaine was voorzitter van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD) toen hij 1999 ruzie kreeg met toenmalig SPD-bondskanselier Gerhard Schröder. Hij legde het partijvoorzitterschap neer en in 2005 verliet hij de SPD. Hij was vervolgens een van de oprichters van Die Linke, die is ontstaan door het samenvoegen van twee links-radicale partijen, de West-Duitse (WASG) en de Oost-Duitse (PDS). Die Linke bleef een relatief kleine protestpartij.