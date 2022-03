Frans Timmermans reikt internationale natuurprijzen uit

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, reikt dit jaar de Future for Nature Awards uit aan drie jonge natuurbeschermers uit India, Brazilië en Groot-Brittanië. De prestigieuze natuurbeschermingsprijzen zijn voor de vijftiende keer toegekend. Eerder reikten onder andere koning Willem-Alexander, bioloog David Attenborough en apendeskundige Frans de Waal de prijzen uit in Burgers’ Zoo in Arnhem.

De Indiase Tiasa Adhya (35) krijgt de prijs vanwege haar project voor de viskat, een katachtige die in het Indiase moerasland woont. Braziliaan Gabriel Massocato (34) is onderscheiden omdat hij het reuzengordeldier voor uitsterven probeert te behoeden. Rebecca Cliffe (31) uit Groot-Brittannië zet zich al jaren in voor de bescherming van luiaards in Costa Rica. De winnaars krijgen behalve een oorkonde ook een geldbedrag van 50.000 euro.

De prijsuitreiking heeft plaats in mei in Arnhem. Veel eerdere laureaten zijn daarbij aanwezig, onder wie Nederlanders zoals Els van Lavieren die berberapen in Marokko beschermt, Tjalle Boorsma die de laatste blauwkeelara’s in Bolivia probeert te behouden en Wietse van der Werf, die zich met kansarme jongeren inzet voor de bescherming van de Noordzee.