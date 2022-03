CDA verliest koppositie in gemeente vaakst aan andere partij

In een derde van de gemeenten waar woensdag verkiezingen zijn gehouden en de uitslag bekend is, heeft een andere partij gewonnen dan de vorige keer. Dat was het vaakst ten nadele van het CDA en ten voordele van een lokale partij. Dat blijkt uit cijfers van de Verkiezingsdienst van het ANP.

Het CDA is de grootste partij geworden in 37 gemeenten waar de uitslag al bekend is. De christelijke partij is in 31 gemeenten de grootste gebleven, maar heeft deze positie in 36 gemeenteraden verloren. In zes gemeenten heeft het CDA de eerste plek overgenomen van een andere partij.

Lokale partijen zijn in zeker 223 gemeenten het grootst geworden. Daarvan hadden 132 lokale partijen ook de vorige keer al de meeste zetels in de raad en hebben 91 regionale partijen deze positie overgenomen van een andere partij. Dat kan trouwens ook een andere lokale partij zijn. Lokale partijen hebben in 38 gemeenten hun koppositie verloren.