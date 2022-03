Onderzoekers: belasting op tabak werkt tegen babysterfte

Als ieder land de belasting op tabak naar ruim 75 procent van de verkoopprijs had opgedreven, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft aanbevolen, dan waren er in 2018 ongeveer 231.000 kinderen tot 1 jaar minder gestorven. Dat valt volgens Erasmus MC in Rotterdam op te maken uit een studie waaraan dit centrum heeft meegewerkt, samen met het Imperial College in Londen.

‘Tabaksrook heeft een direct en indirect effect op de gezondheid van kinderen. Zo kan roken tijdens de zwangerschap leiden tot vroeggeboorte en kan de blootstelling aan tabaksrook wiegendood, astma en ernstige luchtweginfecties veroorzaken’, aldus het Erasmus op de eigen site..

Tussen 2008-2018 was de sterfte alleen al onder pasgeborenen en zuigelingen respectievelijk 14 en 25 per 1000 geboorten wereldwijd, maar in arme landen gingen er veel meer baby ‘s dood dan in rijke. In arme landen is de belasting op sigaretten vaak lager.

Belasting op peil

‘Onze studie levert cruciale nieuwe aanwijzingen dat het verhogen van tabaksbelasting een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verminderen van babysterfte wereldwijd, vooral in lage-inkomenslanden’, zegt Marta Rado, mede-onderzoekster. Ze werkt bij Neonatologie en bij Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC Sophia. Rookvrij opgroeien zou volgens haar een wereldwijde prioriteit moeten zijn.

Ook kinderarts-neonatoloog Jasper Been van het Erasmus MC Sophia was betrokken bij het onderzoek. ‘Het is essentieel dat landen hun belasting van sigaretten op peil brengen, zoals geadviseerd door de WHO. Dit spaart vele mensenlevens, inclusief die van kinderen’, stelt hij op de site van het Erasmus.

In 2018 woonde 14 procent van de wereldbevolking in een land dat de WHO-aanbeveling had gevolgd. Dat waren vooral rijkere landen. Volgens een overzicht van de antiverslavingsorganisatie Jellinek was in ons land in maart 2019 de prijs van een pakje van 20 sigaretten 6,19 euro, waarvan 3,81 euro accijns was en 1,07 euro btw. Daarmee voldoet Nederland aan de aanbeveling.

De studie van de genoemde onderzoekers is gepubliceerd op het internationale gezondheidsforum PLOS Global Public Health.