Amerikaans Congres wil oliebedrijven horen over gestegen prijzen

Het Amerikaanse Congres wil olie- en energiebedrijven horen over gestegen prijzen en het mogelijk kunstmatig in stand houden van die prijzen. Shell, ExxonMobil, Chevron, BP, Pioneer Natural Resources en Devon Energy moeten volgende maand uitleg over de kwestie geven aan het Congres.

De hoorzitting is een initiatief van Democraat Frank Pallone jr., voorzitter van een commissie die over energie en het bedrijfsleven gaat. Pallone beticht de olie-industrie van het kunstmatig hooghouden van prijzen en winsten. Dat doen de bedrijven ‘door de binnenlandse olieproductie laag te houden en inkomsten terug te laten vloeien naar investeerders en leidinggevenden’. Dat staat in een brief die hij stuurde aan topmannen van de bedrijven.

Pallone vindt ook dat de ondernemingen teveel profiteren van belastingvoordelen voor de productie van olie. Die voordelen komen uiteindelijk uit de portemonnee van Amerikaanse belastingbetalers, aldus het Congreslid.

Druk

De politieke druk op de Amerikaanse olie-industrie om uitleg te geven over de beperkte productie van ruwe olie in het land is de laatste tijd toegenomen. Dat komt door de stijgende olieprijzen, onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De Verenigde Staten kondigden onlangs aan te stoppen met de import van fossiele brandstoffen uit Rusland, vanwege de inval in Oekraïne.

De Democratische leider van de Senaat Chuck Schumer beklaagde zich woensdag al over de ‘verbijsterende ongerijmdheid tussen dalende olieprijzen en stijgende energieprijzen’. Schumer waarschuwde toen ook al dat de topmannen van de grote oliemaatschappijen worden opgeroepen om te komen getuigen voor het Congres. De hoorzitting vindt plaats op 6 april.