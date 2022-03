Gemeenten vangen 8500 Oekraïners op, nu plek voor 23.000

Ten opzichte van een dag eerder nam het aantal vluchtelingen dat opgevangen wordt op de locaties die de Veiligheidsregio’s hebben geregeld met 500 toe, en het aantal plekken met 1000. Nederland huisvest waarschijnlijk in de praktijk meer Oekraïners omdat mensen die zelf onderdak hebben geregeld, bijvoorbeeld bij vrienden of familie, niet zijn meegeteld.

Woensdagmiddag kwam het kabinet bijeen voor wekelijks crisisoverleg over de vluchtelingensituatie. Daar is ook gesproken over leefgeld voor de Oekraïense vluchtelingen. Wat er bij die bijeenkomst is besloten, is nog niet bekend. Daarover verschijnt naar verwachting later donderdag een Kamerbrief. Ook is nog niet duidelijk of er al iets is geregeld voor Oekraïners die in Nederland aan het werk willen. Het kabinet wil dat makkelijker maken, maar heeft dat voor zover bekend nog niet rond.