Amsterdamse beurs begint daags na koerssprong met winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst aan de handelssessie begonnen. De aandacht gaat vooral uit naar verdere onderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland over de oorlog. Een dag eerder zorgde optimisme over die gesprekken al voor forse winsten op de Europese aandelenbeurzen. Biotechnoloog Pharming verloor fors op het Damrak na de publicatie van jaarcijfers.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski kondigde aan dat de onderhandelingen met Rusland over een mogelijk staakt-het-vuren doorgaan. Onderhandelaars van zowel Oekraïne als Rusland sloegen woensdag een iets optimistischer toon aan, terwijl het oorlogsgeweld in Oekraïne nog veel burgerslachtoffers maakt.

De AEX-index stond na enige minuten handelen 0,8 procent hoger op 709,40 punten. De MidKap won 1 procent tot 1.042,87 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot circa 0,6 procent.

Federal Reserve

Beleggers verwerkten ook het rentebesluit van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve. Zoals verwacht ging het belangrijkste rentetarief met een kwart procentpunt omhoog. De Fed verwacht de rente later dit jaar verder te verhogen om de erg hoge inflatie tegen te gaan.

De Leidse biotechnoloog Pharming zakte 6 procent. Het bedrijf boekte vorig jaar een 58 procent lagere winst door forse investeringen in het op de markt zetten van een nieuw medicijn tegen een zeldzame ziekte. De omzet daalde ook licht, omdat door de coronapandemie tijdelijk minder mensen met angio-oedeem werden behandeld met Pharmings belangrijkste geneesmiddel ruconest.

Deliveroo

Maaltijdbezorger Deliveroo kwam ook met jaarresultaten en won in Londen 3,2 procent. De concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway (plus 1,1 procent) verwerkte vorig jaar bijna driekwart meer bestellingen dan in 2020. Het bedrijf verwacht tussen de tweede helft van 2023 en de eerste helft van 2024 winstgevend te zijn, maar leed vorig jaar nog een aangepast verlies voor belastingen, rentes en afschrijvingen van 131,4 miljoen pond. Ook waarschuwt het bedrijf voor problemen door de sterk opgelopen inflatie en het einde van lockdowns.

Olie werd weer duurder. Een vat Brentolie steeg 3,2 procent in prijs tot 101,20 dollar per vat en Amerikaanse olie werd 2,7 procent duurder op 97,72 dollar per vat. De euro was 1,1063 dollar waard, tegen 1,1009 dollar een dag eerder.