Meer verlies voor maaltijdbezorger Deliveroo ondanks forse groei

Maaltijdbezorger Deliveroo heeft zijn verlies vorig jaar sterk op zien lopen, ondanks een stevige groei in het aantal bestellingen. De concurrent van Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway stak namelijk meer geld in marketing en technologie. Voor dit jaar denkt Deliveroo dat het groeitempo aanzienlijk af zal nemen. Nu de meeste coronalockdowns afgelopen zijn zullen mensen namelijk minder bestellen. Door de hoge inflatie letten veel mensen mogelijk ook wat extra op de uitgaven.

In 2021 groeide de waarde van alle bestellingen die bij het bedrijf gedaan werden met 70 procent tot 6,6 miljard pond, omgerekend een kleine 7,9 miljard euro. Uit al die bestellingen hield Deliveroo een eigen omzet over van 1,8 miljard pond. Deliveroo denkt dat de groei van de waarde van de bestellingen dit jaar tussen de 15 en 25 procent uit zal komen.

Het bedrijfsverlies van Deliveroo, dus voor zaken als afschrijvingen, rentebetalingen en eenmalige lasten, kwam uit op 131 miljoen pond. Dat was in 2020 nog 11 miljoen pond. Deliveroo denkt eind 2023 of begin 2024 voor het eerst winstgevend te zijn. Naar eigen zeggen is het bedrijf dat al in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, zijn belangrijkste markten.