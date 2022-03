Opkomst van ruim 100 procent in kleinste stembureau van Nederland

Voor een opkomst van 100 procent moeten er ongeveer vijftig mensen stemmen in dit stembureau. Geregeld zijn dat er echter meer, omdat er behalve kiezers uit de buurtschap Marle ook mensen elders uit de gemeente Olst-Wijhe komen.

Bij de Tweede Kamerverkiezingen haalde het stemlokaaltje vorig jaar daardoor zelfs bijna 300 procent opkomst. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen waren er volgens Westhoff ongeveer evenveel kiezers die stemden in zijn huiskamer. ‘Stemmen voor de gemeenteraad is toch anders dan voor de landelijke en provinciale verkiezingen’, licht hij toe. ‘Want dan mogen er meer mensen van buitenaf komen stemmen.’

Het stembureautje zou vanwege de coronamaatregelen eerst uitwijken naar de schuur van Westhoff, maar door het schrappen van de 1,5 metermaatregel kon er toch als vanouds weer gestemd worden in de woonkamer. Het woonhuis is sinds 1948 een stembureau. De buurtschap Marle ligt in tegenstelling tot Olst en Wijhe op de westelijke over van de IJssel. Om te voorkomen dat de kiezers uit Marle de rivier over moeten steken, werd een apart stembureau ingericht in het huis.