Landbouwministerie Oekraïne: graanoogst ‘in goede staat’

Het graan op de Oekraïense akkers staat er goed bij en het land zal genoeg brood hebben dit jaar. Dat zei de Oekraïense minister van Landbouw Taras Dzoba woensdag. Oekraïne is een van de belangrijkste producenten en exporteurs van graan wereldwijd. Vanwege de inval van Rusland in het land zijn er zorgen over de graanproductie.

Analisten in het land waarschuwden eerder dat de graanproductie sterk zou kunnen dalen vanwege de inval, omdat er daardoor minder landbouwgrond zou zijn om in te zaaien. De gewassen die nu op de velden staan doen het echter goed. Oekraïne heeft dit jaar genoeg brood, ondanks de moeilijke omstandigheden waaronder het werk op het land moet worden uitgevoerd, zei de minister in een verklaring. Wel zullen de prijzen waarschijnlijk hoger liggen door de oorlog.

Kenners voorspelden eerder deze week dat er bijna 40 procent minder landbouwgrond voor graan zou kunnen worden ingezaaid vanwege de oorlog. Oekraïne oogstte in 2021 met 86 miljoen ton graan een recordhoeveelheid. De Oekraïense president Volodimir Zelenski zei afgelopen week dat het land zoveel mogelijk graan moet zaaien deze lente.

Exportverbod

Oekraïne stelde eerder een verbod in op de export van verschillende graansoorten. Onder meer rogge, gerst, boekweit en gierst mogen niet meer worden uitgevoerd, besloot de regering in Kiev. Daarmee hoopt de regering voldoende voedsel voor de eigen bevolking en het eigen leger in tijden van oorlog te houden. De afgelopen weken stegen de prijzen van graan al aanzienlijk.

Ook de export van suiker, zout en vlees is door Kiev aan banden gelegd. De verboden duren tot het einde van het jaar.