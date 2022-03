Britse inlichtingendienst: Russische inval vastgelopen

De Russische inval in Oekraïne is op de meeste fronten vastgelopen, zegt een Britse inlichtingendienst. De Russische troepen lijden zware verliezen en boeken nauwelijks terreinwinst. De Oekraïense verdediging blijft fel en goed gecoördineerd en alle belangrijke steden blijven in Oekraïense handen, aldus de dienst.

Rusland viel 24 februari Oekraïne binnen, naar eigen zeggen om de militaire infrastructuur uit te schakelen. Het land zegt geen steden te willen innemen en geen burgerdoelen aan te vallen.