Hele verkiezingsavond bekeken door bijna 1,2 miljoen mensen

De twee programma’s over de gemeenteraadsverkiezingen zijn woensdagavond door 1,18 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Naar Nederland Kiest: De Uitslagen op NPO 1 keken de hele avond gemiddeld 723.000 mensen. Het programma Jinek & RTL Nieuws: De Uitslagenavond op RTL4 werd bekeken door 457.000 mensen.

Van de verkiezingsavond op NPO 1 kregen gedurende de avond in totaal 4,2 miljoen mensen een stukje uitzending mee, meldt de SKO. In totaal 1,8 miljoen mensen keken een stukje van de RTL4-uitzending over de verkiezingen.

Het best bekeken programma van de avond was traditiegetrouw het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 2 miljoen mensen hun tv voor aanzetten.