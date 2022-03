Chiptekorten blijven Europese autoverkopen drukken

Het wereldwijde chiptekort blijft de Europese autoverkopen in de weg zitten. Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA wijzen de cijfers over februari dit jaar op een daling van het aantal nieuwe auto’s dat op kenteken is gezet met bijna 7 procent.

Volgens ACEA werden er in februari ruim 719.000 nieuwe auto’s verkocht. Dat was het laagste aantal in februari sinds het begin van de metingen door ACEA. Door het gebrek aan halfgeleiders kunnen autofabrikanten al langer veel minder auto’s produceren dan ze willen en lopen de leveringen vertraging op.

Wel zijn er grote verschillen tussen landen. In de grote automarkten Italië en Frankrijk daalden de verkopen met respectievelijk 23 en 13 procent. In Spanje en Duitsland werden juist meer auto’s op kenteken gezet. Hier ging het om een stijging van respectievelijk 6,6 en 3,2 procent. In Nederland ging het om een stijging met bijna 6 procent tot 22.860 auto’s.

Volkswagen bleef het populairste merk in februari met een marktaandeel van 10,2 procent. Toyota volgde met 6,7 procent van de markt. Peugeot maakte de top drie compleet met een aandeel van 6,5 procent.