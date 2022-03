Aziatische beurzen schieten omhoog na steun Beijing

De aandelenbeurzen in China en Hongkong zijn donderdag omhooggeschoten na de belofte van de autoriteiten om de economie te blijven stimuleren. China heeft te maken met een toename van het aantal coronabesmettingen waardoor complete steden in een strenge lockdown moeten. Dat leverde de afgelopen dagen grote nervositeit op onder beleggers in China.

Een belangrijke financiële commissie onder leiding van vicepremier Liu He zei woensdag ‘actief beleid in te voeren’ dat de financiële markten moet ondersteunen. Beijing bezwoer onder andere de technologie- en vastgoedsector te steunen door de regels voor die bedrijfstakken weer iets te versoepelen, nadat Beijing die sectoren eerder juist strenger had aangepakt.

De Hang Seng-index van de beurs in Hongkong stond 5,9 procent hoger en de beurs in Shanghai won 2 procent. Grote bouw- en vastgoedbedrijven als Country Garden, Sunac en het in financiële problemen verkerende China Evergrande stegen tot ruim 63 procent. Techbedrijven uit China zoals Tencent en Alibaba wonnen tot ruim 10 procent.

Tokio

De aandelenbeurs in Tokio won ook fors na de toegenomen hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne. De Nikkei sloot 3,5 hoger op 26.654,90 punten. Beleggers verwerkten de rentestap van de Amerikaanse Federal Reserve, die zijn belangrijkste tarief met 0,25 procentpunt verhoogde. Die ingreep werd alom verwacht, maar de Fed gaf ook aan voortvarend verder te gaan met het indammen van de sterke inflatie.

Chipmaker Renesas sloot 5 procent hoger, ondanks problemen door de aardbeving in het noordoosten van Japan. Een fabriek van de halfgeleiderproducent moest worden stilgelegd vanwege de beving.

De All Ordinaries in Sydney won ruim 1 procent en de Kospi in Seoul noteerde tussentijds 1,6 procent hoger.