Rode Kruis opent hulplijnen voor vluchtelingen uit Oekraïne

Het Rode Kruis opent een WhatsApp-hulplijn voor mensen die vanuit Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn. Via deze hulplijn kunnen mensen in het Oekraïens of Engels worden geholpen, zo meldt de noodhulporganisatie. Ook wordt er een Nederlandstalige telefonische informatielijn geopend voor mensen die bijvoorbeeld vragen hebben over hoe ze tijdelijke huisvesting kunnen aanbieden.