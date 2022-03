Uitspraak in hoger beroep van drievoudig moordverdachte Thijs H.

Het gerechtshof in Den Bosch doet donderdagmiddag uitspraak in het hoger beroep van drievoudig moordverdachte Thijs H. Het Openbaar Ministerie heeft vorige maand een celstraf van dertig jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de 30-jarige H. uit Brunssum. Zijn advocaten hebben gepleit voor alleen een gedwongen tbs-behandeling zonder celstraf.

H. heeft bekend dat hij op 4 mei 2019 in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een 56-jarige vrouw heeft gedood. Drie dagen later sloeg hij toe op de Brunssummerheide, waar hij eerst een 63-jarige vrouw doodstak en korte tijd later een 68-jarige man.

H., die in Den Haag studeerde, vecht in hoger beroep de gevangenisstraf van achttien jaar aan die de rechtbank in Maastricht hem oplegde, naast tbs met dwangverpleging. Zijn advocaten vinden celstraf onterecht omdat H. in hun visie volledig ontoerekeningsvatbaar was. Zij hebben gepleit voor louter een langdurige tbs-behandeling. Volgens de verdediging verkeerde H. in een psychose door schizofrenie toen hij de moorden pleegde. Er was sprake van waanbeelden en paranoïde angsten.

‘Ik heb gruweldaden begaan, maar niet uit vrije wil’, zei H. zelf bij het hof. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum concludeerden ook dat H. onder invloed van een psychose zou hebben gehandeld, maar het Openbaar Ministerie denkt dat H. tijdens in het Pieter Baan Centrum symptomen van een psychose heeft geveinsd om een lange celstraf te ontlopen.

De uitspraak is via een livestream te volgen.