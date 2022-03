SP verliest terrein in grote steden en Groningse 'rode bolwerk'

De SP heeft terrein verloren in de meeste grote steden en in het van oudsher 'rode bolwerk' in de provincie Groningen. Met 98,5 procent van de stemmen geteld, verliest de SP in totaal 104 zetels van de 272 die het in 2018 haalde, aldus gegevens geleverd aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

Procentueel is het grootste verlies in de Limburgse gemeente Gennep waar het bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 21,2 procent van de stemmen haalde en nu 8,8 procent (in totaal -12,4 procentpunt). Maar ook in de Groningse gemeenten Pekela (-10,5 procentpunt), Stadskanaal (-5,7 procentpunt), Midden-Groningen (-4,7 procentpunt) en Oldambt (-3,8 procentpunt) raakt de partij stemmen kwijt. In die regio wordt traditiegetrouw links gestemd.

Bovendien moet de partij inleveren in acht van de tien grootste steden, met 3,7 procentpunt minder stemmen in Amsterdam in vergelijking met 2018 als grootste verlies. Pijnlijk is het verlies in Oss, waar partijleider Lilian Marijnissen vandaan komt. Daar levert de SP 7,1 procentpunt in en is het niet langer de grootste partij.

In sommige gemeenten groeit de partij. In Deventer haalt de SP 4 procentpunt erbij en in Alkmaar 3,3 procentpunt.

De SP heeft een aantal verkiezingen op rij verloren. Volgens Marijnissen ging de campagne dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne over "de wereld en weinig over de buurt".