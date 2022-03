Franse buitenlandminister: Rusland doet alsof het onderhandelt

In het interview zegt Le Drian zich ook zorgen te maken over een mogelijke chemische of biologische aanval in Oekraïne. Als zo’n aanval plaats zou vinden is er volgens de buitenlandminister maar één mogelijke verantwoordelijke. ‘Dat kan alleen maar Rusland zijn’, stelt hij. Eerder beschuldigde Rusland de Verenigde Staten ervan een biologisch wapenprogramma in Oekraïne te financieren. Dat is nooit bewezen.

Het inzetten van chemische of biologische wapens noemt Le Drian ‘een ontoelaatbare escalatie van het conflict’. Mocht het toch zover komen, dan leidt dat volgens de Franse minister tot ‘massieve en radicale economische sancties, zonder taboes’. Wat hij daar precies mee bedoelde, werd in het gesprek met de Franse krant niet duidelijk.