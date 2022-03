Brits leger: Rusland gebruikt oudere en minder precieze wapens

Rusland stapt over op het gebruik van oudere en minder precieze wapens in Oekraïne. Omdat de Russische invasie flinke vertraging oploopt heeft het land volgens inlichtingen van het Britse ministerie van Defensie ‘veel meer raketten gebruikt dan vooraf gepland’. De oudere wapens die het nu inzet, zouden kunnen leiden tot meer burgerdoden.

Het Britse ministerie meldt dagelijks hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt. Woensdagavond schrijft het in een update op Twitter dat de Russische opmars is vertraagd en ‘doelen niet zijn behaald’. Ook zijn de Russen er niet in geslaagd ‘het Oekraïense luchtruim te controleren’. Daardoor zijn extra veel langeafstandsraketten ingezet.

De oudere wapens die Rusland nu gebruikt zijn ‘in militair opzicht minder effectief’ en veroorzaken waarschijnlijk onbedoelde schade, waardoor ook burgers om het leven kunnen komen. De Britse inlichtingendiensten melden dat er volgens de Verenigde Naties 726 burgers zijn gestorven sinds het begin van de oorlog in Oekraïne, maar dat aantal ‘zal in werkelijkheid significant hoger zijn’.