GroenLinks Utrecht verliest 3 zetels, Volt krijgt er 3 uit niets

In Utrecht is GroenLinks de grootste partij gebleven. De partij haalde met 18,5 procent van de stemmen 9 zetels, en leverde daarmee 3 zetels in vergeleken met de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

Volt komt uit het niets met 3 zetels nieuw in de raad. Ook BIJ1 is met 1 zetel een nieuwkomer in de raad. Forum voor Democratie en Belang van Nederland (BVNL) behalen geen zetels in Utrecht.

D66 verliest 2 zetels en komt met 8 zetels op de tweede plek. VVD verliest 1 zetel en komt op 5. Ook SP en DENK verliezen elk 1 zetel en houden daarmee beide 1 zetel over. PvdA wint juist 1 zetel en komt daarmee op 4 zetels, net als CDA dat met 1 zetel erbij op 3 komt.

De opkomst in Utrecht was met 56,3 procent iets lager dan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toen was de opkomst 59 procent.