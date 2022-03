Tegenstanders datacentrum Zeewolde winnen flink

Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie, beide tegen de komst van een omstreden datacentrum in de plaats in Flevoland, krijgen na deze verkiezingen in de gemeenteraad samen 14 van de 19 zetels. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. Leefbaar Zeewolde haalde 45,5 procent van de stemmen en heeft zijn zetelaantal daarmee zien verdubbelen, van 5 naar 10. De ChristenUnie haalde 22,3 procent van de stemmen en krijgt daarmee 4 zetels in de raad.

In Zeewolde woedt een discussie over een gepland datacentrum van Facebook-moederbedrijf Meta. Dat park is omstreden vanwege onder meer twijfels over de duurzaamheid en maatschappelijke opbrengst ervan. In december bleek dat een meerderheid van de gemeenteraad voor de komst van het centrum is. Elf van de negentien raadsleden stemden voor de wijziging van het bestemmingsplan voor de beoogde locatie, wat een volgende stap is naar de bouw van het datacentrum.

Felle tegenstanders van het plan toonden zich toen ChristenUnie en Leefbaar Zeewolde. Samen hadden die partijen toen 8 zetels, maar nu dus 14.