Marijnissen: wantrouwen in politiek zit heel diep

SP-leider Lilian Marijnissen maakt zich grote zorgen over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. "Het wantrouwen in de politiek zit heel diep' zei ze tegen de NOS.

"Er zijn vergeten buurten in Nederland. Mensen hebben totaal geen vertrouwen meer in de politiek." Er is volgens haar wantrouwen in Den Haag, in Rutte, het kabinet "en alle leugens", maar ook de Tweede Kamer, waar de SP ook deel van uitmaakt. "We moeten niet wegkijken van de reële problemen van mensen. Misschien hebben we dat te lang gedaan. De SP kan juist een bondgenoot zijn van mensen in hun strijd voor een eerlijker Nederland. Ik zie daarin echt een opdracht voor ons."

Marijnissen ziet voor haar partij nu zowel winst als verlies. De SP heeft een aantal verkiezingen op rij verloren. In onder meer Oss, de bakermat van de partij, verloor de SP bij deze raadverkiezingen en is niet meer de grootste. Ook in andere grote gemeenten incasseerden de socialisten verlies. Bij de Kamerverkiezingen van vorig jaar (waar de SP uitkwam op 6 procent, tegen 9 procent in 2017) en de raadsverkiezingen van nu speelden telkens andere factoren, stelde Marijnissen.

Vorig jaar speelde het toeslagenschandaal een grote rol, nu ging de campagne vanwege de oorlog in Oekraïne over "de wereld en weinig over de buurt", aldus Marijnissen.