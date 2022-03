Rutte: VVD waarschijnlijk grootste landelijke partij

Toch belooft het nog spannend te worden voor zijn partij. "Ik kan nog niet zeggen hoe de avond uitpakt", aldus de VVD-leider. Volgens exitpolls van Ipsos, in opdracht van de NOS, verliest de VVD stemmen in onder meer Amsterdam, Zwolle en Breda. In Rotterdam behoudt de VVD de huidige vijf zetels, aldus voorlopige gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP.

"In sommige gemeenten zijn plusjes, er zijn gemeenten waar we gelijk blijven en in sommige dalen we", aldus Rutte. Hij vindt het jammer dat hij vanwege de oorlog in Oekraïne, die veel van zijn aandacht vraagt, minder zichtbaar was deze campagne. "Ik kon minder doen dan ik zelf had willen doen."