Rotterdam als eerste grote stad klaar met tellen: Leefbaar grootst

Rotterdam is als eerste van de grote steden klaar met het tellen van de stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. In de stad is Leefbaar Rotterdam de grootste partij gebleven. Met 21,3 procent van de stemmen krijgt de partij 11 zetels. Dat blijkt uit gegevens die de gemeente heeft verstrekt aan de Verkiezingsdienst van het ANP. De partij had er ook al 11.

In de stad krijgen de VVD en GroenLinks beide 5 zetels en D66 4, een minder dan in de huidige raad. BIJ1 krijgt er uit het niets 2, net als Volt en Forum voor Democratie 1. Ook de ChristenUnie krijgt 1 zetel.