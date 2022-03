Getroffen theater Marioepol waarschuwde: hier zijn kinderen

Het theater in de Oekraïense stad Marioepol dat woensdag het doelwit zou zijn geworden van een Russische luchtaanval, waarschuwde dat er binnen kinderen waren. Op satellietbeelden van het Amerikaanse bedrijf Maxar Technologies was volgens CNN te zien dat buiten het gebouw in de belegerde havenstad ‘kinderen’ stond geschreven.

Er is nog veel onduidelijk over het bombardement dat het theater zou hebben getroffen. Het gemeentebestuur van Marioepol stelt dat Russische troepen ‘doelbewust’ het gebouw in het centrum van de stad hebben vernietigd. ‘Een vreselijke en onmenselijke daad’, meldt het stadsbestuur via Telegram.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beweert dat honderden mensen zich op het moment van het bombardement schuilhielden in het gebouw. Het beschuldigt Rusland van een oorlogsmisdaad.

Er zijn nog geen berichten over gewonden of doden. Een Oekraïens parlementslid vertelt aan de BBC dat hij hoopt dat het dodental meevalt omdat de burgers zich schuil zouden hebben gehouden in een speciaal ontwikkelde bunker onder het theater. Dat zou voldoende bescherming moeten bieden tegen het bombardement. Door het puin zijn de autoriteiten er echter nog niet in geslaagd de mensen te bereiken.