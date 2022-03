SP niet meer grootste in Oss

De SP is in Oss, de bakermat van de partij, niet meer de grootste. De lokale partij Voor de Gemeenschap (VDG) is met 26,1 procent van de stemmen de grote winnaar van deze gemeenteraadsverkiezingen. De SP heeft 19,9 procent van de stemmen behaald. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen van de Verkiezingsdienst van het ANP. In 2018 stemde 27 procent van de kiezers uit Oss nog op de SP.