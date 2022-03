Minister Bruins Slot: reden voor lage opkomst straks achterhalen

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de reden is voor de relatief lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van dit jaar, zegt minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken. "Voor ons is het in de analyse heel belangrijk om te kijken: wat zijn de oorzaken van de lage opkomst."

Uit de eerste exitpolls blijkt dat er, vooral in de grote steden, minder mensen naar de stembus gingen om een nieuwe gemeenteraad te kiezen dan vier jaar geleden. Het is nog niet duidelijk of er "lokale omstandigheden of landelijke zaken" speelden. Later hoopt de bewindsvrouw van CDA-huize hier een "beter beeld" van te hebben.

Voor de tweede keer waren de verkiezingen wegens corona verspreid over meerdere dagen. "Het beeld tot nu toe is dat de verkiezingen goed zijn verlopen, in elk geval op heel veel plekken", zegt Bruins Slot. Door corona hebben veel gemeenten "nog best veel moeite moeten doen in de laatste fase om ervoor te zorgen dat er voldoende vrijwilligers waren op de stembureaus".

Er was veel uitval door corona en het is volgens Bruins Slot "bijzonder om te zien hoe gemeenten erin geslaagd zijn dat te doen". Ze noemt het verder "geweldig" dat tienduizenden vrijwilligers de stembureaus de afgelopen dagen hebben bemenst om ervoor te zorgen dat iedereen kan stemmen.