Exitpoll: PvdA verslaat GroenLinks als grootste partij in Amsterdam

De PvdA haalt in Amsterdam de meeste stemmen en verslaat daarmee GroenLinks als grootste partij. De PvdA haalt 17,3 procent van de stemmen, blijkt uit een exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS. GroenLinks haalt 16,5 procent van de stemmen. Volgens Ipsos halen beide partijen negen zetels.

GroenLinks werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de grootste met 20,5 procent. Toen haalde de PvdA 10,7 procent.

De opkomst is dit jaar lager dan bij de vorige verkiezingen. Deze keer ging volgens de gemeente in totaal 46 procent van de kiezers stemmen. In 2018 was dat 52,2 procent.