Opkomst Rotterdam op 39 procent

De opkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is uitgekomen op 39 procent. Dat is een stuk lager dan de opkomst bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, toen lag deze op 46,7 procent. Het opkomstcijfer van de wijkraden is 34,9 procent. Burgemeester Ahmed Aboutaleb noemde de opkomst op de uitslagenavond in Rotterdam "teleurstellend laag".

In Den Haag heeft 43 procent van de kiesgerechtigde inwoners een stem uitgebracht. Ook dat getal is lager dan vier jaar geleden, toen was de opkomst in Den Haag 48 procent.