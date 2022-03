Stembureaus op NS-stations goed bezocht, nergens topdrukte

Woensdag kon in totaal op 42 stations worden gestemd. Zo was in Den Haag een stemtent ingericht waar ‘continu een goede toeloop’ was. Op het stembureau op het station van Leiden was het in de eerste uren van de dag rustig, in de de loop van de dag werd het drukker.

Maandag en dinsdag konden mensen ook al stemmen op stations, maar toen kon het slechts in twaalf plaatsen. In Halfweg-Zwanenburg en Nieuw-Vennep kon het zelfs maar op een van de twee dagen. Daar kon het woensdag niet.