Britse minister bevestigt levering luchtdoelraketten aan Kiev

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, heeft de geplande levering van luchtdoelraketten aan Oekraïne woensdag bevestigd. Hij deed dat volgens de BBC na een ontmoeting met zijn collega’s van de NAVO-landen in Brussel. Vorige week had Londen al gezegd te zullen nagaan of Kiev zogenoemde Starstreak-raketten kan krijgen.

Nu deed Wallace daadwerkelijk de toezegging. ‘We leveren ze, ze gaan naar het strijdtoneel’. Hij vertelde vooralsnog niet om hoeveel Britse raketten het gaat. Een vliegverbod boven Oekraïne wimpelde Wallace opnieuw af als een ‘stap te ver’.