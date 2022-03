Zware aardbeving treft noordoosten Japan

De beving was te merken tot in Tokio, waar delen van de hoofdstad een uur in het donker zaten door een stroomstoring. In de regio zijn wat branden gerapporteerd, maar tot dusver geen ernstige schade. Een aantal mensen raakte licht gewond door vallende objecten. Een Shinkansen-sneltrein liep uit de rails, zonder vervelende gevolgen voor de circa honderd passagiers. Het is onduidelijk of het ongeluk verband hield met de aardbeving.

De regio Fukushima werd iets meer dan elf jaar geleden, op 11 maart 2011, getroffen door een krachtige zeebeving die een verwoestende tsunami veroorzaakte. Daarbij kwam het ook tot een ramp in de Daiichi-kerncentrale. Ditmaal zijn er volgens premier Fumio Kishida geen abnormaliteiten geconstateerd in de kerncentrales van het land.

Japan ligt op de grens van verscheidene tektonische platen en wordt opgeschrikt door een vijfde van de aardbevingen wereldwijd met een magnitude van 6.0 of meer.