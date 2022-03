Novaja Gazeta zet tv-activiste Ovsjannikova groot op voorpagina

Het woord 'oorlog' dat driemaal in de tekst voorkomt, was onleesbaar gemaakt. Het is in Rusland momenteel verboden van oorlog, invasie of inval te spreken als het over de situatie in Oekraïne gaat. Dat kan leiden tot boetes of gevangenisstraf.

Op Telegram klaagde Novaja Gazeta dan veel kiosken weigerden de editie van woensdag te verkopen. Journalisten riepen de lezers daarom op persoonlijk een krantje te komen afhalen op de redactie, die wordt geleid door Dmitri Moeratov, winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.

Ovsjannikova kreeg al een geldboete van 30.000 roebel (260 euro), maar wordt mogelijk ook nog nog strafrechtelijk vervolgd voor haar tv-optreden. Staatspersbureau TASS meldde dat er een onderzoek is ingesteld naar het vermeend verspreiden van leugens over het Russische leger. Door een nieuwe wet kan dat vergrijp bestraft worden met maximaal vijftien jaar cel.