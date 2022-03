Vissers krijgen toeslag voor dure brandstof

Nederlandse kottervissers krijgen vanaf donderdag een toeslag vanwege de sterk gestegen brandstofkosten, wat komt door de oorlog in Oekraïne. Met vishandelaren en visafslagen is afgesproken dat ze 75 cent per kilo tong, tarbot en griet extra krijgen. Voor goedkopere vissoorten betalen vishandelaren een toeslag van 20 cent per kilo, bevestigt de Nederlandse Vissersbond na berichtgeving van Omroep Flevoland.