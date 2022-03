AEX met ruime winst boven de 700 punten, Prosus plus 22 procent

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een winst van 4 procent gesloten. Daarmee eindigde de leidende graadmeter met 703,52 punten voor het eerst sinds 4 maart weer boven de 700-puntengrens. De index dankte de winst voor een groot deel aan de koerssprong van Prosus. De techinvesteerder won bijna een kwart aan beurswaarde, in het kielzog van Chinese techbedrijven die eerder op de dag in Hongkong hard stegen.

Verder zorgde de toenemende hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne voor optimisme bij beleggers. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet weten hoop op een compromis te zien in de lopende onderhandelingen met Oekraïne. Door de onrust over de oorlog sloot de AEX op 4 maart voor het eerst sinds mei vorig jaar onder de 700 punten.

Prosus houdt een groot belang in het Chinese techconcern Tencent. Dat aandeel won eerder op de dag al 23 procent in Hongkong nadat de Chinese vicepremier Liu He had verklaard dat de autoriteiten alles zullen doen om de aandelenmarkten in het land stabiel te houden en steun zullen blijven bieden aan buitenlandse beursnoteringen van Chinese bedrijven. Ook andere Chinese techbedrijven maakten daarop een sprong.