Van der Valk: bijna alle hotels helpen Oekraïense vluchtelingen

Bijna alle 75 vestigingen van Van der Valk zijn betrokken bij initiatieven om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Dat zegt een woordvoerder van de hotelketen. Zo worden in sommige hotels vijftien tot twintig kamers voor een aantal dagen of weken beschikbaar gesteld.

In sommige hotels van Van der Valk zijn zaalruimtes omgevormd tot een soort woonkamers om vluchtelingen extra ruimte te geven. Volgens hem worden de hotels veelal gebruikt als doorstroomlocaties omdat gemeentes zoeken naar plekken waar mensen langer kunnen blijven. Het is dan ook lastig om aan te geven hoeveel vluchtelingen het bedrijf in totaal opvangt. Daarnaast ondersteunt het bedrijf ook diverse particuliere opvanginitiatieven.

Accor, het concern achter hotelketens als Ibis, Novotel en Mercure, laat weten onder meer in Nederland slaapplekken aan te bieden aan Oekraïense vluchtelingen. Het bedrijf zegt niet hoeveel dat er zijn.

NH Hotels laat weten in sommige van zijn hotels Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het bedrijf wil verder geen details verstrekken om de privacy van gezinnen te respecteren. Postillion Hotels liet vorige week weten de mogelijkheden tot opvang nog te inventariseren maar was woensdag niet bereikbaar voor een update.

Fletcher Hotels maakte al eerder bekend kamers gereed te maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Hoeveel het bedrijf er op dit moment opvangt, is niet bekend. Eind vorige week was Fletcher met bijna alle veiligheidsregio’s in gesprek over de opvang.