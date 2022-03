Rusland blokkeert nog meer internetsites waaronder Bellingcat

Rusland blijft optreden tegen het verspreiden van onafhankelijke informatie op internet. De toezichthouder op de media Roskomnadsor heeft woensdag meer dan dertig sites geblokkeerd. Volgens het staatspersbureau Interfax is daaronder ook het onderzoeksplatform Bellingcat, dat steeds weer nieuwe onthullingen doet over het machtsapparaat in Moskou.

Bovendien werd de homepage van de Russische krant Novije Izvestija, die sinds 2016 alleen nog online te lezen is, op zwart gezet evenals een Russischtalige Israëlische nieuwssite. Sinds het begin van de oorlog tegen Oekraïne drie weken geleden is het merendeel van de onafhankelijke media verboden.