Opkomst boven de 30 procent in meerdere provinciesteden

In meerdere provinciesteden liggen de opkomstcijfers voor de gemeenteraadsverkiezingen woensdagmiddag boven de 30 procent. In Hilversum had rond 15.30 uur 40,6 procent van de kiesgerechtigden hun stem uitgebracht. Ook in Nijmegen (34,5 procent), Harderwijk (37,5 procent), Assen (30 procent) en Groningen (32,6 procent) gaat het om ongeveer een derde van de kiezers.

In andere gemeentes is de grens van 30 procent nog niet bereikt. Het gaat onder meer om Breda, waar om 15.30 uur 25,6 procent had gestemd. In Eindhoven gaat het om 26 procent van de stemgerechtigden. Lelystad staat op 23,2 procent en in Heerlen is 19 procent van de kiezers tot dusver langsgekomen op het stembureau.