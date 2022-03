Bloomberg: VS willen minder F-35 gevechtsvliegtuigen kopen

De ingewijden baseren zich op de blauwdruk van de defensiebegroting van de VS van het fiscale jaar 2023. Daaruit komt naar voren dat de VS de aanschaf van 61 toestellen zullen financieren. Dat waren er volgens eerdere plannen 94. In de begroting van dit jaar gaat het om 85 toestellen.

Dat de VS minder vliegtuigen willen bestellen lijkt de meest controversiële besparing in het budget voor de nationale veiligheid. Daarvoor wordt naar verwachting 770 miljard dollar gereserveerd. Het fiscale jaar begint op 1 oktober.

Nederland

De F-35, die ook door de Nederlandse luchtmacht zijn besteld ter vervanging van de huidige F-16’s, wordt momenteel al ingezet in Oost-Europa. Zes Amerikaanse F-35’s houden bijvoorbeeld de grenzen van de NAVO-lidstaten in de gaten vanuit Estland en Roemenië.

De reden dat de Amerikanen hun bestelling terugschroeven zal pas officieel worden toegelicht wanneer de voorgestelde begroting van het Pentagon openbaar wordt gemaakt. Maar de beoogde wijziging komt op het moment dat de onderhandelingen met Lockheed over een volgend F-35 contract, dat gaat over ongeveer 400 vliegtuigen, moeizamer verlopen dan verwacht.

Tegenover de mindere bestelling van de F-35 staat naar verluidt een verhoging van de bestelling van de F-15EX-jets van Boeing. Daarvan lijken de Amerikanen er nu 24 te bestellen, waar dat er eerder veertien zouden zijn. Het EX-model draagt meer munitie dan de F-35 en is naar schatting goedkoper om mee te vliegen.