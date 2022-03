Wall Street zet opmars voort richting rentebesluit Fed

De beurzen in New York zijn woensdag verder vooruitgegaan na de opmars een dag eerder. De hoop op een staakt-het-vuren in Oekraïne zorgde voor optimisme bij beleggers. Daarnaast wordt uitgekeken naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal naar verwachting de rente met een kwart procentpunt verhogen om de hoge inflatie aan te pakken. Het zal de eerste renteverhoging sinds 2018 zijn.

Aan het oorlogsfront verklaarde de Oekraïense president Volodimir Zelenski dinsdag in een toespraak dat een vredesakkoord met Rusland ‘realistischer begon te klinken’. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov zei daarnaast hoop op een compromis te zien in de onderhandelingen met Oekraïne.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 1,4 procent hoger op 34.005 punten. De brede S&P 500 dikte 1,5 procent aan tot 4324 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1,7 procent tot 13.165 punten.

Chinese techbedrijven

De Chinese techbedrijven met noteringen op Wall Street gingen flink omhoog na het sterke herstel in de sector tijdens de Aziatische beurshandel. De Chinese techbedrijven stonden eerder deze week fors onder druk door zorgen over strengere regelgeving in zowel China als de Verenigde Staten, waar enkele grote Chinese bedrijven hun beursnotering dreigden te verliezen. De Chinese webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen 15 en 20 procent. De Chinese taxidienst Didi Global veerde haast 42 procent op.

Apple won 1,3 procent. Het Taiwanese Foxconn boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. De onderneming, die vooral bekend is als producent van de iPhone van Apple, profiteerde van de sterke vraag naar die smartphone in het feestdagenkwartaal. Ook heeft Foxconn de fabrieken in het Chinese Shenzhen weer deels opgestart. Die lagen stil vanwege de lockdown in de Chinese stad.

Starbucks

Koffieketen Starbucks profiteerde van een positief analistenrapport van JPMorgan en klom 6 procent. Starbucks meldde tevens dat topman Kevin Johnson volgende maand met pensioen gaat. Oprichter Howard Schultz keert terug om de taken van Johnson tijdelijk over te nemen.

Tesla won 2 procent. Volgens persbureau Bloomberg schort de fabrikant van elektrische auto’s de productie in zijn fabriek in Shanghai voor twee dagen op, omdat de Chinese autoriteiten daar extra restricties instellen om een grote corona-uitbraak in te dammen.

De euro was 1,0998 dollar waard, tegen 1,0943 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent meer op 97,81 dollar. Brentolie werd 0,9 procent meer waard op 100,83 dollar per vat.