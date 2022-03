ACM: KPN vroeg te veel geld voor meenemen vaste nummer

Hoe KPN de uitspraak afhandelt, is volgens de toezichthouder aan het telecombedrijf. KPN moet in gevallen waarin te veel is betaald dat geld terugbetalen aan andere telecombedrijven. Eindgebruikers hoeft KPN geen vergoeding te geven.

De beslissing lijkt op een eerdere zaak uit 2019. Ook toen werd KPN door de marktwaakhond op de vingers getikt vanwege te hoge tarieven voor het overzetten van vaste telefoonnummers. De ACM verplichtte KPN toen ook om de tarieven te verlagen.